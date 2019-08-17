Maç öncesi Beşiktaş taraftarının tepkilerine maruz kalan Orhan Ak, yedek kulübesinden ayrılayarak kulübenin arkasındaki tribüne çıktı.

Olumsuz tezahüratların devam etmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Orhan Ak’ı locaya aldırdı. Orhan Ak mücadeleyi locadan takip etti.

Avusturya'da taraftarlar etrafını sarmıştı

Hatırlanacağı üzere, Beşiktaş'ın Avusturya kampında Eibar'la oynanan maçın ardından Siyah Beyazlı taraftarlar Beşiktaş kulübesinin etrafını sarmış ancak yetkililer ve sağ duyulu diğer taraftarlar sayesinde olay büyümeden sonlanmıştı.

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