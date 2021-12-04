Spor Toto Süper Lig ’de 15. haftanın açılış mücadelesinde dün akşam Kasımpaşa’ya konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Takımın genç golcüsü Can Bozdoğan’ın 12. dakikada attığı şık golle umutlanan Kara Kartal, 82’de Umut Bozok’un sayısına engel olamayınca galibiyet hasretini ligde 5’e, toplamda ise 7’ye çıkardı. Dün akşamki sonuçla 15 hafta sonunda puanını 21’e yükselten Beşiktaş , 1 maç eksiğine rağmen lider Trabzonspor ’un tam 15 puan gerisinde kaldı.

Sıradaki maç Dortmund

Siyah-Beyazlı futbolcular, dün akşam oyunun son bölümünde gelen golün ardından büyük üzüntü yaşarken 90 dakika sonunda oyun 1-1 berabere tamamlanınca adeta yıkıldılar. Şampiyonluk yarışında daha şimdiden havlu atma noktasına gelen Kara Kartal’da düşüşün devam etmesi sonrası sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar da takıma isyan etti. Kartal, Kasımpaşa beraberliği sonrasında sıradaki maçına salı günü çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Devler Ligi’nde C Grubu 6. maçında Borussia Dortmund’a konuk olacak.