Beşiktaş transfer döneminin açılmasıyla ilk transferini yaptı ve Aboubakar'ı kadrosuna katarak forvet eksikliğini giderdi. Siyah-Beyazlılar'da şimdiki hedef ise orta saha transferi... Dele Alli'nin performansından memnun olmayan Kara Kartal'da Gedson'un performansını daha da yukarıya çekecek ve yükünü hafifletecek bir futbolcu alınması gündemde. İşte haberin ayrıntıları...

Aboubakar bugün geliyor

Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atan, artık gözünü tamamen Süper Lig'e çeviren Siyah- Beyazlılar zirveyle arasındaki puan farkını kadroya yapılacak hamlelerin ardından kapatacağını düşünüyor. Wout Weghorst'un aniden Manchester United'a gitmesi sonrasında golcü konusunda çalışmalarını hızlandıran yönetim, teknik heyetin isteği sonrasında eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı gözüne kestirmişti. Beşiktaş, Kamerunlu forvetle her konuda anlaştı. Aboubakar, AlNassr'la sözleşmesini de feshetti. Tecrübeli oyuncu bugün özel uçakla İstanbul'a gelecek. Aboubakar'ın garanti ücret olarak 2.5 milyon Euro artı 500 bin Euro da performans bonusu alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllığına imza attıracak.

Beşiktaş’ta 3. Aboubakar dönemi

Beşiktaş’ın bu akşam İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıracağı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak. Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Hadziahmetovic için Galatasaray da devrede

Konyaspor'un gözdesi Amir Hadziahmetovic ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi oldu. Beşiktaş ve İngiltere Championship ekibi Burnley'in resmi teklif yaptığı Boşnak oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Konyaspor'un Boşnak orta sahasını para+takas formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un yönetimden bu transferi özellikle istediği gelen haberler arasında.

Jonjo Shelvey hamlesi

Golcü konusunu çözüme kavuşturan Kara Kartal, orta sahadaki kalite eksikliğini de yine yıldız bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. Dele Alli'nin yeniden Everton'a dönmesi beklenirken yine İngiltere'den bir yıldızın getirilmesi amaçlanıyor.

Bu isim de Newcastle United'lı Jonjo Shelvey... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcu için temaslar başlarken ilk görüşmelerin olumlu geçtiği gelen haberler arasında.