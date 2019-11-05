Beşiktaş Yönetim Kurulu, dün haftalık toplantı için bir araya gelirken, gündemin ana maddesi mali konulardı. Yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri tamamlamak adına kaynak arayışlarına girişen siyah-beyazlı idarecilerin ilk etapta 100 milyon TL aradığı belirtildi. Toplantıda ocak ayı için şimdiden transfer yapılanması da konuşuldu. Mali yönden sürdürülebilir bir yapı adına maliyetleri aşağı çekmeye çalışan Başkan Çebi ve ekibi, yüksek maaş alan bazı futbolcularla birlikte sözleşmesi sezon sonu bitecek olan isimlerle şimdiden görüşme yapılmasını kararlaştırdı. Ligin devre arasında gelecek yılı planlayacak olan yönetim, ara transfer döneminde bazı oyuncuları görüşmeye çağıracak.

GÖZLER JEREMAİN LENS 'TE

Sözleşmesı 2022'de bitecek olan ve senelik 2.2 milyon Euro net maaşı olan Jeremain Lens bu isimlerin başında geliyor. Siyah-beyazlılardan yıllık 3 milyon Euro kazanan Domagoj Vida ile de devre arası sözleşme revize etmek için masaya oturmayı planlayan yönetim, 2 milyon Euro maaşla oynayan Oğuzhan Özyakup'u da görüşmeye çağıracak. Kartal'da bir diğer ana gündem maddesi de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin… Takımın tecrübeli isimlerinin performansından memnun olan siyah-beyazlı yönetim, bu isimlerle bir yıl daha yola devam etme noktasında görüşme sağlayacak.

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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki 9 maçına da ilk 11'de başlarken 2 golüyle de takımına katkıda bulundu.

(Sabah)