Sol kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finaline menajerler akın etti. Bu isimlerden biri de Yevhen Konoplyanka'nın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan'dı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile statta bir araya gelen Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla taraftarları heyecanlandırdı.

Transferde ise Beşiktaş katı tutumunu sürdürüyor. 4 milyon Euro isteyen Schalke 04'e bu rakamın yarısını teklif eden siyah-beyazlı yönetim, daha önce Ukraynalı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı. Ardından farklı taleplere sinirlenen başkan Fikret Orman resti çekince oyuncu cephesinde de sorunlar giderildi. Şimdi her şey Alman kulübünden gelecek yanıta bağlı...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu Elyounoussi görüşmelerinde ise sona gelindi. Norveçli oyuncu için Southampton'a 500 bin Euro kiralama ücreti teklif eden siyah-beyazlılar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Konoplyanka'da sonuç alınamazsa, Elyounoussi'ye imza attırılması bekleniyor.

Heyecanlandıran beğeni

Konoplyanka siyah-beyazlı takımla ilgili beğenilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde instagramda bir hesabın "Come To Beşiktaş" çağrısına cevap veren Ukraynalı oyuncu, son olarak Süper Kupa öncesi yayınlanan Vodafone Park görüntülerini beğendi. Konoplyanka'nın bu beğenileri taraftarları heyecanlandırdı.

Kaynak: Sabah