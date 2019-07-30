BeşiktaşTeknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, İndi'yi hem sol stoper hem de sol bek olarak değerlendirebileceğini ve gelmesi halinde sol beke ihtiyaç olmadığını belirtmesi üzerine yönetim, sol kanat için temasları hızlandırdı.

Avcı'nın da talebi doğrultusunda kanat takviyesi için çalışan yönetim, Yevhen Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş teklifi yaparken, kulübü Schalke'ye 2 milyon Euro önerdi.

29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile prensipte anlaşan Beşiktaş, Alman kulübünün 4 milyon Euro talebi karşısında pazarlıklarını sürdürüyor.

(Sabah)