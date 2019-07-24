Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği sol stoper takviyesi Vitor Hugo ile gerçekleşecekti ancak son anda imzadan dönen transfer, gözleri yeni isimlere çevirdi.

Başkan Fikret Orman'ın "Üç tane iyi stoperimiz var" sözlerine rağmen Avcı, üç kulvarda yarışacak takım için bu bölgeye takviyenin şart olduğunu belirtti. Siyah-beyazlı yönetim, öncelikle Mirin'i satıp, bu bölge için hamle yapmak istiyor.

Gündemde ise yine tanıdık isimler yer alıyor. Kartal'ın eski yıldızı Marcelo Guedes'in Lyon'dan ayrılacağı yönünde haberler Fransa basınına yansırken yönetim 32 yaşındaki oyuncunun durumuna gözleri çevirdi.

Yönetimin elinde yer alan listedeki bir diğer isimse uzun süredir gündemde olan Mangala.

(Sabah)