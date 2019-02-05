Beşiktaş, yeni transferleri Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Isimat-Mirin, ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları:

Zor bir süreç geçirdik. Ayrılan oyuncular, yeni gelen oyuncular oldu. 2-3 tane hedefimiz oldu. Birincisi, bonservise kaynak harcamadan bu dönemi geçirmeye çalıştık. 1.5 milyon euroluk bir bonservis harcaması yaptık, 5 milyon euro'ya yakın bonservis elde ettik.

Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık. Sonuç itibarıyla aramıza 4 kıymetli oyuncu katıldı. Muhayer Oktay, okuması zor bir isim. Aramıza hoş geldin Muhayer. Epeydir takip ediyorduk.

Kagawa'yı yazın almak istedik, hatta Beşiktaşlı taraftarlara Kagawa'yı yolda görüp 'Come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk.

Uzakdoğu açılımımızla alakalı çok büyük ses getirdi, güzel bir başlangıç da yaptı. Bundan sonraki süreçte en önemli şey tarafların birbirinden hoşlanması, inşallah karşılıklı memnun olup birlikteliğimize devam ederiz. Bu niyet içindeyiz.

Mirin'le uzun süredir ilgileniyorduk. Yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik ama nasip bugüneymiş. Hollanda şampiyonu PSV'nin stoperiydi. Çok pozitif bir arkadaşımız, takımımıza da pozitif etki verdi. Uzun süre beraber olacağız inşallah.

Assolisti sona bıraktım. Burak Yılmaz bizim ailemizin bir ferdi. Nasip bugüneymiş. Bu süreç içerisinde ismi Beşiktaş'la çok geçti, bu da çok normal. Çünkü onun evi burası. Duruşundan, Beşiktaş'la alakalı hislerinden ben çok mutluyum. Burak kardeşime de evine, ailene hoş geldin demek istiyorum.

Burak Çin'den Türkiye'ye döndükten sonra adı hep Beşiktaş'la geçti. Bu doğal bir süreçti çünkü onun evi burası. Burak'a da karakterine de saygı duyuyorum. Bundan sonra kariyerini Beşiktaş'ta bitirip aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum.

Transfer çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da büyük fedakarlıklar yaparak buraya geldi, Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi.

İlk etapta Dortmund bırakmak istemedi Kagawa'yı. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek isteyince Dortmund da fedakarlık yaptı ve transfer gerçekleşti.

Burak karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapacak bir oyuncu. Kaptanlık sürecini sezon sonunda değerlendireceğiz. Yönetim kurulu buna karar verir. Ben Burak'ın kaptan olmasını çok isterim.

Burak da Çin'de inanılmaz önemli bir oyuncu, Çin'de çok tanınıyor. Uzakdoğu pazarıyla alakalı seneler evvel strateji belirledik. Bu çalışmalarımız devam edecek, oralarda daha tanınan bir kulüp olacağız diye umuyorum.

Kagawa transferine karar verdiğimizde Şenol Hoca ile beraberdik. Kararı beraber aldık. Transfer bir ekip işi. Hocaya rağmen, başkana rağmen bir transfer yapılamaz. Nihai kararı yönetim kurulu ve başkanı verecektir ama kararları ekip olarak alıyoruz. Ayrı güçler değiliz.

Burak yerine Orman cevapladı!

Burak Yılmaz'a tepki göstermesiyle ilgili sorusuna Fikret Orman, "Burak'a bu konuda cevap verdirtmem. Burası Beşiktaş kulübü. Akhisar maçında 1500 taraftarımız vardı. 30 kişi maksatlı olarak aleyhte bağırdı. Benim tavrım net. Next. Burak Yılmaz'a tepki işlerini geçelim. Onlar eskide kaldı" dedi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım buradan. 12 sene sonra tekrar bana bu formayı giymemi uygun gören herkese teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olmaya çalışacağım.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok yerde oynadım ama hep Beşiktaş maçlarını izledim. Elendiğimiz Lyon maçında sabah Çin'de saat 5'ti.

4 büyük takımda da oynadım, büyük başarılar yakaladım ama beni diğer arkadaşlarımdan ayıran en büyük özelliğim, tüm camialar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Kalbimde de, aklımda da Beşiktaş'a dönmek vardı.

Oyun tarzına karar verecek kişi hocamızdır ama benim tarzımı hepiniz biliyorsunuz. Ortalarla değil, daha fazla oynayarak, göbekten Kagawa-Oğuzhan'la iletişim içinde oynayan bir oyuncuyum.

Beşiktaş'ta başladım, Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum. İnşallah Allah bana bunu nasip eder. Dolu dolu başarılarla inşallah kariyerimi burada bitireceğim.

11 puanlık fark, işler terse dönerse bir anda nerede olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz. Geçmişte de bunun örnekleri var. Erzurum maçında talihsiz bır kayıp yaşadık. Artık kazanıp önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz. 11 puan fark fazla gibi olsa da terse dönebilir.

Shinji Kagawa'nın açıklamaları:

Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'la birlikte yukarılara çıkacağız.

İstanbul muhteşem bir şehir. Nagatomo ile daha önce konuşmuştuk, sürekli bana İstanbul'un ne kadar güzel olduğundan bahsediyordu. Özellikle yemekler muhteşem. Denizi de var. Burayı çok sevdim.

Takımda da beklediğim gibi harika bir atmosfer var. Taraftarlar muhteşem, stat muhteşem. Nagatomo ile karşılaşacağımız maçı dört gözle bekliyorum.

Dün Nagatomo ile birlikteydik. Nerede ne yapılır, ne yenir, ne içilir, bununla ilgili konuştuk. Nagatomo'yu ve takımını yenip gücümüzü göstereceğiz.

Hiç tahmin edemeyeceğim, rüyamda bile göremeyeceğim bir başlangıç oldu. Önemli olan ilk maçta 2 gol atmak değil, devamını getirebilmek. Elimden gelenin fazlasını yapacağım.

Gelmeden önce Beşiktaş'ın maçlarını izledim. Stat muhteşem ötesi, taraftarlar çok ateşli. Nagatomo ile de konuştum, derbide çekilen videoları izletti. Çok etkilendim. Dortmund'da derbiler bu kadar ateşli değildi, bu kadarını daha önce görmemiştim.

3 dakikada 2 gol attığıma ben de şaşırdım. Girdiğimde maç 4-1'di, takımın öne geçmesinde fazla katkım olmadı ama skoru değiştirmiş oldum. Bundan sonra daha kritik yerlerde katkıda bulunup elimden geleni yapmak istiyorum. Önemli olan sonraki maçlar.

Isimat-Mirin'in açıklamaları:

Burada bulunduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ı temsil etmeye başladığım için çok mutluyum. Geldiğim günden beri işler gayet yolunda. Kulüp için, takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım.

Pepe burada çok büyük iz bıraktı. Çok kaliteli oyuncularla birlikte oynuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ciddi deneyim kazandım, Hollanda'da şampiyonluk yaşadım. Ben de burada iyi işler yaparak iz bırakmak istiyorum.

Muhayer Oktay'ın açıklamaları:

Beni buraya layık gördükleri için herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım, savaşacağım.