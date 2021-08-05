Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1,5 saate yakın süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman, yarım sahada oynanan taktik ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 21.00’de Yeni Adana Stadı’nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, maç için yarın öğle saatlerinde Adana’ya gidecek.