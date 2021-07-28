Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın minik kale maçın ardından gerçekleştirilen serbest şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş , yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.