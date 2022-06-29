Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. Antrenman, dar alanda pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.