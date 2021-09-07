Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig ’in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.