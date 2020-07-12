Süper Lig’de Ye ni Malatyaspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta bu maç öncesinde eksik isimlerin çokluğu teknik ekibin canını sıkıyor. Siyah-Beyazlılar’da; Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Umut Nayir ve cezalı olan Atiba forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda eldeki oyuncularla en iyi 11’i sahaya sürmek isteyen Sergen Ya lçın, forvette Boateng’i oynatmayı düşünüyor. Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren, attığı golle skora denge getiren ve hücumda oldukça etkin bir görüntü ortaya koyan Ganalı futbolcu, Ye ni Malatyaspor mücadelesinde Kara Kartal’ın gol silahı olacak.

Lens ve Necip’e yeni görev

Kasımpaşa maçında Gökhan Gönül’ün sakatlanmasının ardından sağ beke geçen ve Beşiktaş’ta sahanın en iyilerinden olan Lens, Ye ni Malatyaspor mücadelesinde de sağ bekte forma giyecek. Atiba’nın yokluğunda ise forma Necip’te olacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde Malatya’dan 3 puanla dönmek isteyen teknik direktör Sergen Ya lçın, hücum gücü yüksek isimlerle sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Elneny-Necip ikilisini ön liberoda sahaya süre cek olan Ya lçın, bu oyuncuların önünde ise Boyd, Diaby, N’Koudou üçlüsünü oynatacak. Kasımpaşa maçında son dakikada attığı golle 3 puanı getirse de maç boyunca beklentinin altında kalan Güven Ya lçın ise Malatya deplasmanında kulübede olacak.