Siyah-Beyazlılar’da Vincent Aboubakar’ın yokluğu sonrası hücum hattında değişikliğe gidilecek. Ankaragücü’yle oynanan son lig mücadelesinde kanat hattında görev yapan Kanadalı futbolcu Cyle Larin’in, bugünkü Sivasspor müsabakasına forvet olarak başlaması bekleniyor. Başkent’teki mücadelede yüzüne aldığı darbe sebebiyle kaşının altında açılma meydana gelen tecrübeli futbolcunun önceki günkü idmanda gözündeki şişlik dikkat çekse de durumunun daha iyi olduğu bildirildi. Larin’in, maç saatine kadar tedavisinin sürdürüleceği ve önemli bir sorun yaşamaması halinde Sivasspor karşısına çıkacağı öğrenildi. Ancak teknik ekibin her ihtimali düşünerek Güven Yalçın’ı da ilk 11 için hazırladığı belirtildi. Öte yandan Larin’in forvete geçmesi sonrasında kanat hattında da değişim yaşanacak. N’Koudou’ya şut emri Ankaragücü karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Kevin N’Koudou, bugün ilk 11’e geçecek. Fransız kanat oyuncusu, hücum hattında Larin’le beraber skor üretip Kara Kartal’a zaferi getiren isim olmaya çalışacak. Dün idmanda yapılan taktik maçında kanattaki görevine ek olarak sık sık ileri bölgeye çıkıp gol de arayan N’Koudou, teknik ekipten aldığı görev doğrultusunda sık sık uzaktan yapacağı vuruşlarla da ön plana çıkmaya çalışacak