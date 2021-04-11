Beşiktaş'ın bu akşamki Erzurumspor mücadelesinde Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcunun bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmemesi sonrasında takımın gol yükü Cenk Tosun’da olacak.

Sağlığına kavuşmasının ardından Alanyaspor mücadelesine ilk 11’de çıkıp 70 dakikalık bölümde 1 gollük performans sergileyen Cenk, Erzurum deplasmanı öncesinde idman eksiğini büyük ölçüde kapattı. 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelen tecrübeli futbolcu, hücum hattında Cyle Larin’le beraber görev yapacak. Takımına 3 puanı getirebilmek için oyun boyunca mücadele edecek olan Cenk’e, kanat hattından da Larin destek verecek. Erzurum deplasmanı öncesindeki taktik idmanlarında özel olarak birlikte çalışan 2’li, bu akşamki maça damga vurmaya çalışacak.

Bu sezon Cenk Tosun’un 3 maçta 3 golü, Cyle Larin’in ise 35 oyunda 18 golü bulunuyor