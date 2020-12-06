Süper Lig’de 11. haftayı Kasımpaşa galibiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, Milli ara sonrasında zorlu İstanbul maratonunu 9 puanla tamamlayarak önemli bir çıkışa imza atmıştı. Son şampiyon Başakşehir’i 3-2, sezonun fa vorisi olarak gösterilen Fenerbahçe’yi 4-3 ve ligin sürprize açık takımı Kasımpaşa’yı da 3-0 yenerek yükselişe geçen Kara Kartal’d a teknik direktör Sergen Ya lçın’ın beklediği maç geldi! Gelecekhafta, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski takımı Alanyaspor’a deplasmanda konuk olacak olan Kara Kartal’ın hocası, lideri de yıkmanın hesaplarını yapıyor.

Ana plan bozuldu ama...

Mevcut durumda teknik direktörlüğünü eski yardımcısı Çağdaş Atan’ın yaptığı Alanyaspor, dün Gençlerbirliği’ne 2-1 kaybedip namağlupluk unvanını kaybetse de liderliğini sürdürüyor. Çarşamba günü erteleme maçında Göztepe’yle karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, pazar günü de Beşiktaş’ı ağırlayacak. İlk etapta eski takımının yenilmezlik serisini bitirmenin hesaplarını yapan Sergen Ya lçın, Gençlerbirliği mücadelesi sonrası bu kez rakibinin liderlik unvanına kilitlendi. Geride kalan 3 haftada ligin en flaş 2 takımını deviren Sergen hoca, bu kez de sıralamada zirvede bulunan Alanya’yı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi istiyor.

6 maçta 5 galibiyet alındı

Ligde son 6 maçında sadece Gaziantep’e 3-1 kaybeden Beşiktaş, kalan 5 mücadeleden de galip ayrıldı. Sırasıyla; Denizlispor’u 3-2, Ye ni Malatya’yı 1-0, Başakşehir’i 3-2, Fenerbahçe’yi 4-3 ve Kasımpaşa’yı da 3-0 yenen Kara Kartal, skorer kimliğiyle de ön plana çıkıyor. İlk haftada Trabzonspor’u 3-1 yenmelerinin ardından elde edilen başarısız sonuçlar sebebiyle uzun süre averajı ekside olan Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa zaferiyle 11. haftayı artı 3 averajla kapattı. Kartal, 3’te 3 yaptığı İstanbul maratonunda tam 10 gol atarken kalesinde ise 5 sayıya engel olamadı.

Orhan Yıldırım