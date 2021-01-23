Süper Lig’de önceki gün Fatih Karagümrük’ü 4-1’lik skorla devirmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, çıkışına devam etmişti. Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini üst üste 8 maça çıkaran Kara Kartal, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 22 puanla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Peş peşe aldığı başarılı sonuçların ardından 20. hafta sonunda ligdeki puanını 41’e yükselten Kara Kartal’da zirve yarışındaki Fenerbahçe’nin haftayı beraberlikle kapatması sonrasında keyifler daha da yerine geldi. En yakın takipçisi olan Kanarya’nın 2 puan önüne yerleşen Beşiktaş, yarın akşam Göztepe’yle oynayacakları mücadeleden de zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Rıdvan’dan büyük çıkış...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın takımın başına gelmesinin ardından önemli bir çıkış yakalayan Siyah-Beyazlılar, geçen sezon elde ettikleri etkili görüntüyü bu sezona da aynı oranda yansıtmayı başardı. Bu sezon özellikle bireysel futbolcu performanslarında oldukça gelişim izlenen Kara Kartal’da, Cyle Larin, 22 maç sonunda attığı 15 golle takımın en çok ön plana çıkan ismi konumunda... Önceki günkü Karagümrük mücadelesini boş geçmeyip golünü atan bir diğer yıldız Vincent Aboubakar da bu sezon 15 lig maçında 10 sayıya ulaşarak yıldızını parlattı. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki oyunda 2 gol kaydeden Bernard Mensah da önemli bir çıkışa imza atarken 2 maçtır asist yapan Rıdvan Yılmaz’ın her geçen gün yükselen form grafiği de teknik ekibi memnun ediyor.

Mini yorum

Formda ve adil!

Beşiktaş, şu anda ligin pas hızını en yüksek dozajda yapan ve savunulması en zor futbolunu oynuyor. Forvetlerin ön alan baskısı çok başarılı, stoperlerinin pas kalitesi çok yüksek. İki ay öncesine kadar kellesi istenen (!) Sergen Yalçın da açık ara ligin en formda teknik direktörü. Rakip analizleri çok başarılı, oyuncu grubu yönetimi çok adil. Welinton cezalıyken çok iyi iki maç geçiren Montero’yu kesmiyor, yoğun maç trafiğinde kimseyi küstürmüyor. Şayet Beşiktaş Yönetimi; Lens, Mirin, Douglas gibi maaş yüklerinden kurtulur ve Hulk transferini de bitirebilirse hem sahada hem masada işleri daha da kolaylaşır. Hulk gelirse büyük fark yaratır, Beşiktaş’a inanılmaz bir enerji ve şut katkısı sağlar.

Serkan Akcan