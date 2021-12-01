Giresunspor karşısında elde edilen 4-0’lık mağlubiyet sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’yle geleceği konusunda görüşen teknik direktör Sergen Yalçın, yola devam kararı almıştı. Yönetimin tam desteği sonrasında görevine adeta dört elle sarılan Sergen Yalçın, ilk hedef olarak ligin birinci yarısının sonuna kadar tüm maçları kazanmayı gösterdi. Çifte kupalı teknik adamın, ligin ikinci yarısı itibarıyla şampiyonluk yarışına geri dönebilmek için ara transfer döneminde 3 yeni takviye planı yaptığı kaydedildi. Bu konudaki yol haritasını yönetime sunacak olan Sergen Yalçın’ın; stoper, orta saha ve forvet talebinde bulunacağı kaydedildi

B Planı da hazır

Kulübün şu anda yabancı kotasının dolu olması ve ekonomik kısıtlamalar sebebiyle yönetimin, Türk futbolcular üzerine çalışmalar yapması bekleniyor. Stoper bölgesi için geçen sezon İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli savunmacısı Kaan Ayhan için girişimde bulunan ancak olumlu geri dönüş alamayan yönetim, devre arasında yine bu kulübün kapısını çalacak. Beşiktaş , Kaan konusunda yine istediğini alamazsa rota, Konyaspor’un zaman zaman A Milli Takım’a çağrılan başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı’ya dönecek. Kulübüyle sezon sonunda bitecek olan kontratını sakatlık riskini düşünerek uzatan 27 yaşındaki futbolcunun, Ocak ayında takımına para kazandırarak ayrılmayı planladığı ve Beşiktaş’ın ilgisine olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Sergen Yalçın’la yeniden doğdu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, transfer konusunda yönetimden isteyeceği tek ismin Ozan Tufan olacağı bildirildi. Sezon başında Fenerbahçe ’den Premier Lig ekibi Watford’a 6.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan tecrübeli orta saha oyuncusu için araştırmada bulunulacağı kaydedildi. Öte yandan İngiliz temsilcisinin 500 bin Euro’luk kiralama bedelinin tamamını Fenerbahçe’ye ödediği bildirildi. Watford’ta 6 maça çıkan Ozan’ın sözleşmesinde, ‘Küme düşülmezse satın alma opsiyonu zorunlu olarak devreye girer’ maddesi bulunuyor. Ozan, 2018-19 sezonunda Alanyaspor’da kiralık olarak forma giydiği dönemde Sergen Yalçın’la çalışmış ve kariyer olarak adeta yeniden doğmuştu.

Everton şimdiden hazır!

Kara Kartal’ın forvet planlamasının başındaki isim yabancı değil... Yönetim, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun için Ocak ayında yeniden bir çalışma başlatacak. Siyah-Beyazlı idareciler, dizindeki sakatlığı atlatan başarılı futbolcuyu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Beşiktaş’tan Everton’a transferi sırasında kulübe 27 milyon Pound kazandıran A Milli futbolcunun Ocak ayındaki kararı, transferi şekillendirecek. Cenk’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama kararı alan Everton ise devre arasında bedelsiz ayrılığa olumlu bakıyor.