Hızlı bir oyuncu olması sebebiyle Fransız futbolcuyu hafta boyunca hücum hattının en önünde deneyen teknik direktör Sergen Yalçın, kesin kararını maç öncesinde verecek. Adaylar arasında Atiba ve Gökhan Töre gibi isimler bulunuyor. Ek olarak 4-6-0’lık forvetsiz bir oyun formasyonu da gündemde.