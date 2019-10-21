Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı dün yapıldı. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen kongrede; Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’la yarışan Ahmet Nur Çebi, seçimi rakiplerinin önünde tamamlayarak Siyah-Beyazlılar’ın 34. başkanı oldu.

Oy kullanma hakkı bulunan 14 bin 950 üyenin 8 bin 644’ünün oy kullandığı seçimde 20 sandığın 12’si sayıldı ve bu 12 sandıkta da Ahmet Nur Çebi en yüksek oyu alan isim oldu. Bütün sandıklarda rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı’yla arasındaki oy farkını da 808’e çıkarmış oldu. Çebi, 12 sandıkta açılan toplam 4982 oyun 2739’unu almayı başarırken Serdal Adalı ise 1931 oyda kaldı. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay’ın 12 sandıkta topladığı oy sayısı ise 297. Bu sandıklarda 11 oy geçersiz sayılırken 4 oy ise boş çıktı.

6 yıl görev yapmıştı

Eski başkan Fikret Orman’ın yönetiminde yaklaşık 6 yıl İkinci Başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi, fikir ayrılıkları sebebiyle Orman’la yollarını ayırmıştı. İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında aday olması beklenen Çebi, bu seçimde yarışa girmeme kararı almıştı. Başarılı iş insanı, Orman’ın kulübü olağanüstü genel kurula götürmesinin arndından bu kez seçime girmişti.