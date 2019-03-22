Beşiktaş Yönetimi gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Yeni sezonda ekonomik olarak küçülmeye gidecek olan Siyah-Beyazlı yönetim öncelikle Medel, Quaresma, Vida ve Larin'le yollarını ayırma kararı aldı. Bu futbolcuları isteyen kulüplerle masaya oturacak olan yönetim 4 yıldızı satarak önemli bir tasarruf sağlamış olacak.

.LENS DE GÖNDERİLEBİLİR

Adem Ljajic ve Kagawa'yı gelecek sezon takımda tutmak isteyen Beşiktaş Yönetimi bu oyuncular için astronomik bir rakam istemesi durumunda ise ikisini de gözden çıkarma kararı aldı. Yeni sezonda Şilili Roco'yu da düşünmeyen yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Lens'i bile satabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Takvim