Beşiktaş'ta yabancılar imza atmıyor

Beşıktaş'ta yeni yönetim UEFA'dan borçsuzluk kağıdını alabilmek için uğraşırken, büyük bir sorunla karşılaştı.

31 Ekim 2019, Perşembe 09:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta yabancılar imza atmıyor

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "UEFA borçsuzluk belgelerini tamamlamak için çalışıyoruz. Avrupa'da yarışma şansımızı kaybetmemek için UEFA lisansının şart olduğunun farkındayız ve tüm futbolcularla bu konuda görüşmelerimizi tamamladık" açıklamasını yapmıştı. Futbolcuların büyük kısmıyla bu konuda anlaşma sağlanırken, bazı yabancı oyuncular ise alacakları ödenmeden borçsuzluk kağıdına imza atmak istemiyor. Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

(Sabah)


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