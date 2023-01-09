Süper Lig 'in 18. haftasında Beşiktaş , Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti, art arda ikinci galibiyetini aldı. Ancak maça zafer değil Wout Weghorst'un gol sevinci damga vurmuştu. Attığı golden sonra tek başına taraftara giden, Beşiktaş armasını öpüp, önce kollarını açan ardından da taraftara el sallayıp, 'Bye bye' (Güle güle) diyen Hollandalı yıldızın ayrılık ihtimali günyüzüne çıkmıştı.

Maç sırasında ise özellikle dış basında Manchester United-Weghorst flörtüne dair haberler paylaşıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın, Burnley ve tecrübeli forvetle anlaştığı, Siyah-Beyazlılar'ın ikna edilmesi gerektiği yazılmıştı. Karşılaşma sonrasında Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş de, 'Taraftarı selamlaması gitmesi için yetmiyor' demişti ama iddiaları da yalanlamamıştı.





Muhabirimiz Orhan Yıldırım, Wout Weghorst gerçeklerine ulaştı, gelişmelerin kronolojik sıralamasını sizler için yazdı...

Weghorst’un ailesi, yeni bebek doğumu öncesi İstanbul’a gelmeye soğuktu. Bu yüzden transferi uzadı. Aile geldi ancak adapte olamadı. Bu durumdan rahatsız olan yıldız oyuncu, temsilcisine durumu açtı. Arayışlar böyle başladı. Ancak temsilci kulüp bulamadı.





İlk ağızdan teklif

Katar’da yapılan Dünya Kupası’nda Hollanda elenince Manchester United’ın hocası Erik ten Hag, direkt kendisine aradı. Weghorst ile randevulaştı. Hollanda’nın Haagsbergen kasabasında bir araya geldiler. Vatandaşı Hag, Ronaldo’nun ayrılığı sonrası takımda kendisini görmek istediğini evet demesi durumunda kulüplerin anlaşmaya hazır olduğunu ilk ağızdan iletti.

Ailesi çoktan taşındı

Olumlu karşılık veren Weghorst durumu ailesine açtı. Bu kararı sevinç ile karşılayan eşi, ertesi gün Manchester kentine giderek ev baktı ve Hag’ın yaşadığı semtte yeni evine giriş yaptı. İstanbul’a gelmeyip buraya yerleşti. Golcü oyuncu, İstanbul’a dönünce Başkan ile özel görüşme yaptı. Weghorst, “Burada geri gittiğimi fark ettim. Yetersiz idman yapıyoruz. Kısacık milli takım kampında, buranın birkaç katı fiziki güç katan çalışmalar oldu. Kariyerime burada devam etmek istemiyorum. Ailem ile karar verdim. Ara dönemde ayrılmak istiyorum” dedi. Çebi, “Durumu teknik ekip ve yönetim ile paylaşacağım. Ayrıca kulübün ile de temas kurulur. Gereken yapılır. Sen şimdi işine odaklan” yanıtı verdi.

Tüm ödemeleri yapacaklar

Manchester United Kulübü, Burnley ile kesin anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, Beşiktaş’ın Weghorst için yaptığı ve yapacağı tüm ödemeleri peşin olarak kulübe ödeme kararını resmi yazı ile bildirdi. Böylece Beşiktaş; 2.8 milyon yıllık ücreti ve 200 bin Euro bonus olmak üzere toplamda 3 milyon Euro almış olacak.

İlgili Haberler Amatör maçta meşale dehşeti



