Sezon başında İngiliz ekibi Burnley'den kiralık olarak alınan Wout Weghorst, kısa sürede takıma uyum sağlamış ve gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. Süper Lig 'de çıktığı ilk 5 maçta da skora katkı yapan Weghorst bu süreçte 2 gol atarken, 4 de asist yaptı. 1-0 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde gol atamayan Hollandalı futbolcu, 2-2 biten İstanbulspor karşılaşmasında 1 gol attı. Türkiye'deki ilk derbisini geçtiğimiz haftasonu Fenerbahçe karşısında oynayan Weghorst'un, 0-0 sonuçlanan Vodafone Park'taki dev kapışmanın son anlarında kafayla yaptığı vuruşlarda bir topu direkten dönerken, 1 topu da az farkla dışarı çıktı.





Paslar Dele Alli'den

Yeniden atacağı goller ve asistlerle Siyah-Beyazlılar'ın zaferlerinde başrolü oynamak isteyen Hollandalı forvet, yarın Giresunspor ile deplasmanda oynanacak lig maçı öncesi son idmanda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazandı. 30 yaşındaki yıldızın, idmandaki çift kale maçta rakip fileleri 7 kez havalandırıp,4 de gol pası verdiği öğrenildi.Özellikle Dele Alli'nin paslarıyla antrenmana damgasını vuran tecrübeli futbolcu, Karadeniz'deki mücadelede fark yaratacağının sinyallerini şimdiden verdi.

Orhan Yıldırım