Kadrosunu bir sol bek, bir sağ bek, bir stoper ve bir de kanat oyuncu alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, santrfor arayışlarına ağırlık verdi. Birçok aday ile temasa geçen yönetimin listesindeki isimlerden biri olan Wilfried Bony'den gelen açıklama ise Kartal'ın rotasını yeniden Fildişi Sahilli oyuncuya çevirdi.

30 yaşındaki oyuncunun menajerinin ardından kendisi de Türkiye'den bazı kulüplerle görüştüğünü söyledi. Wilfried Bony BBC'ye yaptığı açıklamada, "Menajerim İtalya ve Türkiye'de bazı kulüplerle konuşuyor. En iyi teklifi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Takvim