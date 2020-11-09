Sezon başında Alanyaspor’dan kadroya katılan Welinton, Siyah-Beyazlı formayla gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isimdi. Bir türlü taraftarla yıldızı barışmayan Brezilyalı futbolcu, Francisco Montero ile Domagoj Vida’nın yaptığı hatalar sonrasında bir anda takımın as stoperi konumuna geldi.

Yalçın sahip çıkmıştı

Gaziantep FK maçı sonrasında Sergen Yalçın da Welinton’a, "Sürekli diyorlar ya “Welinton iyi değil, Welinton nereden geldi? Gördük, Welinton oyundan çıkınca ne olduğunu" sözleriyle sahip çıkmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun milli ara sonrasında yeri garanti. Yalçın bu süreçte deneyimli savunmacının partnerini belirlemeye çalışacak.