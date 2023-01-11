Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve Beşiktaş 'ın 2-1 galip geldiği Kasımpaşa maçında attığı golün ardından taraftara veda eden, daha sonra Dünya devi Manchester United'ın transfer etmek istediği öğrenilen Weghorst'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...





ŞENOL GÜNEŞ DOĞRULAMIŞTI

Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. “Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" ifadelerini kullanmıştı.

ALTERNATİFLERİ BELLİ

Weghorst'un yerine forvet hattına takviye arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta özellikle iki isim öne çıkıyor. Siyah-Beyazlıların Al Nassr macerasının sonuna gelen eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadroya katmak istediği belirtilirken bir diğer aday olarak da Milan'dan Divock Origi'nin ismi gündeme gelmiş durumda.

DÜN ANTRENMANDAYDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından DÜN BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-Beyazlıların antrenmanında Hollandalı golcü Wout Weghorst da yer almıştı.

BUGÜN ANTRENMANDA YOK

Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarına bugün devam etti. Hollandalı golcü Weghorst, adele çekmesi ve kasık ağrıları olduğunu belirtip takım idmanına çıkmadı. Weghorst, Antrenör eşliğinde salonda çalıştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın gün içerisinde Weghorst'un sakatlığıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yapması bekleniyor.

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