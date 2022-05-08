Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig ’de bu akşam Fenerbahçe ’yle oynayacağı karşılaşmanın biletleri, günler öncesinden tükenmişti. Misafir kulübe ayrılan bölümdeki biletleri de saniyeler içinde bitiren Beşiktaşlı futbolseverler, tam 42 bin kişiyle bu akşam takımlarına destek verecek. Yapacakları tezahüratlarla işitsel bir şova imza atacak olan taraftarlar, görsel olarak da bir çalışma ortaya koyacak. Kapalı alt ve üst tribünde derbiye özel koreografi şov gerçekleştirilecek. Fiyatları 175 TL ile 1500 TL arasında değişen biletleri tüketerek sezonun son derbisinde kulüplerine büyük maddi gelir kazandıran futbolseverler, bu akşamki dev kapışmada takımlarının arkasında itici güç olacak.