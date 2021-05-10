Tedavisi sebebiyle son periyotta Kara Kartal’ın 8 maçını kaçıran Aboubakar’ın, yarınki Karagümrük mücadelesinde de olması beklenmiyor. 29 mücadelede görev yapıp 16 gol atan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde, ‘30 maça çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar’ maddesi bulunuyor. Aboubakar’la ilgili olarak derbi sonrasında açıklamada bulunan Asbaşkan Emre Kocadağ, “Son yapılan kontrolde hâlâ MR’ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor” demişti.







