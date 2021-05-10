MENÜ

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar yine yok...

Kamerun Milli Kakımı’ndan sağ üst uyluğundan sakatlık yaşayarak dönen Vincent Aboubakar, tedavinin ardından Sivasspor maçında takımına geri dönmüş ancak aynı bölgeden problemi tekrar etmişti.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar yine yok...

Tedavisi sebebiyle son periyotta Kara Kartal’ın 8 maçını kaçıran Aboubakar’ın, yarınki Karagümrük mücadelesinde de olması beklenmiyor. 29 mücadelede görev yapıp 16 gol atan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde, ‘30 maça çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar’ maddesi bulunuyor. Aboubakar’la ilgili olarak derbi sonrasında açıklamada bulunan Asbaşkan Emre Kocadağ, “Son yapılan kontrolde hâlâ MR’ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor” demişti.


İlgili Haberler
Son dakika | Beşiktaş - Antalyaspor Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...