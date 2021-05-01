Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu sezon Beşiktaş formasdıyla ligde 26, kupada ise 3 maça çıkan Aboubakar, bu maçlarda 16 gol atıp 5 de asist yaptı. Süper Lig'de şampiyonluğa koşan, Türkiye Kupası'nda ise Antalyaspor ile final oynayacak Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olan Aboubakar, milli takımdan sakat dönmüş ve 4 maçta forma giyememişti.

Sivasspor maçına ilk 11'de çıkan Kamerunlu golcü, ilk yarının sonlarına doğru sakatlanmış ve devre arasında kenara alınmıştı. 29 yaşındaki futbolcu sonraki iki maçta da forma giyemedi.





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"30 MAÇA ÇIKARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK VE ABOUBAKAR ZAM İSTİYOR" İDDİALARI

Sakatlığı sebebiyle forma giyemediği söylenen Aboubakar için bir başka iddia daha son zamanda dillendiriliyor. Çıkan haberlere göre bu sezon 29 maça çıkan Aboubakar'ın çeşitli opsiyon maddeleri bulunan sözleşmesi, 30 resmi maça çıkması halinde otomatik uzayacak. Sözleşme uzaması halinde yıllık 1,5 milyon Euro kazanacak olan Aboubakar'ın ise maaşına zam istediği ve yıllık 3 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.







