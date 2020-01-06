Beşiktaş'ta Vida'ya resmi teklif! 5 milyon euro!
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Domagoj Vida'ya talip oldu. İngiliz kulübünün 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirlendi. Hırvat yıldız konusunda ısrarcı olan Aston Villa’nın önümüzdeki günlerde teklifini artırarak yeniden masaya oturması bekleniyor.
Harcama limitiyle ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle henüz transferde beklenen adımları atamayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Domagoj Vida'ya talip oldu. İngiliz kulübünün 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirlendi.
TEKLİF HEMEN GERİ ÇEVRİLDİ
Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim rakamı az buldu ve teklifi geri çevirdi. Ancak A.Villa'nın Vida konusunda ısrarcı olduğu ve teklifi artırarak yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.
HEDEF 8-10 MİLYON EURO!
Beşiktaş yönetiminin Hırvat stoper için 8-10 milyon Euro arasında bir teklif beklediği belirtiliyor. Aston Villa'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.
Kaynak: Takvim