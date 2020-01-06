Harcama limitiyle ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle henüz transferde beklenen adımları atamayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Domagoj Vida'ya talip oldu. İngiliz kulübünün 5 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirlendi.

TEKLİF HEMEN GERİ ÇEVRİLDİ

Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim rakamı az buldu ve teklifi geri çevirdi. Ancak A.Villa'nın Vida konusunda ısrarcı olduğu ve teklifi artırarak yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

HEDEF 8-10 MİLYON EURO!

Beşiktaş yönetiminin Hırvat stoper için 8-10 milyon Euro arasında bir teklif beklediği belirtiliyor. Aston Villa'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: Takvim