Süper Lig'de zirve yolunda puan kaybını aklından bile geçirmeyen Beşiktaş, 2020'nin son Süper Lig maçında Sivasspor'u konuk ederken, iki önemli oyuncusu da kart sınırındaydı. Siyah-Beyazlılar'da Domagoj Vida ile Bernard Mensah, kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta sonu Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede cezalı duruma düşeceklerdi. Teknik ekibin gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardığı oyunculardan Vida, 28. dakikada kalecisi Ersin'e geri pası verirken bir sakatlık sorunu yaşadı. Oyuna devam eden ancak 1 dakika sonra kendisini yere bırakan Hırvat stopere sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Yerine Montero girdi

Oyundan çıkacağı düşünülen Vida'nın yerine Francisco Montero hemen ısınmaya başladı. Ancak deneyimli futbolcu maça devam etti. İkinci yarıya da başlayan Vida'nın sıkıntısı o an tam olarak anlaşılmazken, hocası Sergen Yalçın 67. dakikada sınırda olan oyuncusunu kenara aldı ve yerine Montero'yu sahaya sürdü. Mensah'ta da sıkıntı yaşanmayınca, Kara Kartal hem 3 puanı kaptı hem de önemli oyuncularını kaybetmemiş oldu.