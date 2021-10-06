Kara Kartal’ın dünyaca ünlü stoperi Domagoj Vida, bu sezon sonu Kara Kartal’la yaptığı 4.5 yıllık anlaşmanın sonuna gelecek. 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde katıldığı Kara Kartal’da 138 maça çıkıp 15 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcudan memnun olan yönetim, başarılı futbolcunun kontratını uzatmak için harekete geçti.

Dinamo Kiev’den transfer olduğu dönemde bonservissiz geldiği için imza parası da alan ve Beşiktaş ’a bu sezonki maliyeti 3.5 milyon Euro olan futbolcuya teklif edilen sözleşme belli oldu. Siyah-Beyazlı idarecilerin tecrübeli isme 1 milyon 750 bin Euro’dan 2 senelik sözleşme önerdiği ifade edildi.

Maaşlara ülke puanı ayarı

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 5 kez Beşiktaş forması giyebilen Vida’nın, kulüpten gelen teklifi Milli ara sonrasında yanıtlayacağı bildirildi.

Ülke puanımızdaki düşüş sonrasında gelecek sezon lig şampiyonunun Devler Ligi’ne ön eleme turuyla gidecek olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, bundan dolayı takımın maaş tablosunda genel olarak düşüşe gitme karar aldığı öğrenildi.

Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan formasıyla Güney Kıbrıs ve Slovakya’yla oynayacağı maçların ardından İstanbul’a dönecek olan Vida’nın, bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Ailesiyle birlikte İstanbul’daki yaşamından memnun olan Vida’nın, mali konularda anlaşma sağlanması halinde futbolu Beşiktaş’ta bırakması planlanıyor.

Gökmen Özcan







