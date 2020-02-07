Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri alan Loris Karius’la ilgili olarak Beşiktaş’ta karar verilmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan ve sözleşmesi bu dönem sonunda bitecek olan Alman file bekçisiyle yollarını ayırma kararı alan Kara Kartal, yeni kaleci için rotasını Hollanda olarak belirlemişti. Ajax’ta kiralık olarak forma giyen Benfica’lı file bekçisi Bruno Varela’yı ilk hedef olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki isim için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Benfica’nın da oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Benfica’ya dönmek istemiyor

Ajax’la sezon sonunda bitecek kiralık kontratını göz önünde bulunduran Varela’nın ek olarak kulübü Benfica’da; Odysseas Vlachodimos, Mile Svilar ve Ivan Zlobin gibi kalecilerin bulunmasından dolayı ülkesine geri dönüşe sıcak bakmadığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım