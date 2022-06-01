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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ilk talebi!

Önceki sezon şampiyon olduktan sonra, geçen yılı tam üç hocayla kapatmak zorunda kalan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Valerian İsmael, aynı akıbetin kendi başına gelmemesi için şimdiden önlemini alıyor.

01 Haziran 2022, Çarşamba 08:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ilk talebi!

Beşiktaş ’a gelir gelmez hem kalan maçları kurtarmak hem de sistemini en kısa sürede oturtmak için kolları sıvayan Fransız teknik adam, tatile çıkmadan önce yönetimle de yeni sezon planlaması hakkında konuştu. Ismael’in, teknik, taktik ve sistem dışında disiplinden asla taviz vermeyeceğini söylediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı teknik adamın, “Benim için takım disiplini ve oyun disiplini en önemli noktalar. Kim olursa olsun bir oyuncu bizim düzenimizi bozacak, disiplin dışı davranışları olursa asla tolerans göstermem. Yeni sezona girmeden kamp çalışmalarında bu durum üzerinde çok duracağım. Taraftar yeni sezonda bizden başarı bekliyor. İyi futbol bekliyor. Bu nedenle bizim önce kendi işimize saygı göstermemiz gerekiyor. Disiplin en önemli nokta” dediği bildirildi. (Skorer)

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