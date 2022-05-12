Beşiktaş ’ta tüm gözler gençlere çevrildi. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ’un önceki akşam Ziraat Türkiye Kupası’na yarı finalde havlu atması Kartal’ın UEFA Konferans Ligi’ne gitme şansını tamamen ortadan kaldırdı. Teknik Direktör Valerien Ismael’in bu nedenle son iki hafta Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor ’la oynayacakları maçlarda genç oyunculara daha fazla şans vermeyi kararlaştırdığı aktarıldı.

Fransız hoca, F.Bahçe derbisinde Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı’yı ilk 11’de sahaya sürmüştü. Emirhan ve Serdar’ın dev maçtaki performansından çok memnun kalan Ismael’in, Göztepe ve Konyaspor’a karşı da altyapıdan yetişen iki isme 11’de forma vermeyi planladığı belirlendi.

Bu arada Konyaspor maçından sonra Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’ya geniş kapsamlı bir rapor sunacak olan Valerien Ismael’in, Can Bozdoğan’ın kadroda tutulmasını isteyeceği öğrenildi. Fransız hocanın, kiralık sözleşmesi bitecek olan Can’ın uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet edebilecek bir oyuncu olduğunu düşündüğü kaydedildi. Yönetim, 2.2 milyon euroluk satın alma opsiyonunu aşağı çekmek için önümüzdeki günlerde Schalke ile masaya oturacak. (Skorer)