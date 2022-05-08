Beşiktaş ’ın en fazla tartışılan ve eleştirilen ismi olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe derbisinde de ilk 11’de sahaya çıkacak. Kartal’ın Vodafone Park’ta önceki hafta Kasımpaşa’ya 3-0 yenildiği maçta 62 dakika görev yapan ve oyundan çıkarken ıslıklanan Belçikalı forvet, Fenerbahçe karşısında taraftarla barışmaya çalışacak. Teknik Direktör Valerien Ismael kritik derbi öncesi Batshuayi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı hoca özellikle Vodafone Park’ta oynanan maçlarda tribün baskısı altında kalan ve kaçırdığı gollerle tepki toplayan deneyimli oyuncuya bir dizi uyarıda bulundu. Teknik patron Ismael, Batshuayi’den öncelikle gol atmaya şartlanmamasını istedi.

Tecrübeli teknik adamın, “Premier Lig ve Bundesliga’da kendisini kanıtlamış bir golcüsün. Bu maçta sadece santrfor değilsin. Takıma çok daha fazla katkı yapmalısın. Gol atacağım diye asla kendini şartlandırma. Söylediklerimi sahada uygularsan senin sayende takım gol atabilir ve maçı kazanabilir” diye konuştuğu belirlendi. Valerien Ismael, Batshuayi’den rakip stoperler ve beklere sürekli pres yapmasını da istedi. Fransız hocanın, “Top rakipteyken senden olağanüstü bir tempo ve pres istiyorum. Kafanı tamamen oyuna ve taktiğe ver, olumsuzluklar seni etkilemesin. Kanatlar ve arkandaki oyunculara sürekli yakın olman lazım. Bu maç senin için büyük bir fırsat ve iyi değerlendirmelisin ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘Orta sahada boşluk olmamalı'

Teknik Direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla dün yaptığı son toplantıda isteklerini sıralarken, ciddi uyarılarda bulundu. Fransız hocanın, top kayıpları ve takım savunması konusunda futbolcuların dikkatini çektiği aktarıldı. UEFA Konferans Ligi’ne katılma yolunda sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarının altını çizen Ismael’in, “Ligi iyi bir noktada bitirmek açısından çok kritik bir derbi oynayacağız. İlk dakikadan maç sonuna kadar tempomuz ve kazanma arzumuz aynı olmalı. Rakipte çok etkili oyuncular var. Savunmadaki eksikliklerimiz bahane değil. Takım bütünlüğü içinde oynarsak açık vermeyiz. Özellikle kritik bölgelerde riskli hareketlerde bulunup top kaptırmamak çok önemli” ifadelerini kullandığı vurgulandı. Siyah-beyazlı teknik adam, orta saha ve hücum oyuncularından takım savunmasına maksimum düzeyde destek vermelerini de istedi. Orta sahayı maç boyu elde tutmalarının galibiyet için anahtar rol oynayacağını kaydeden Ismael’in, “Orta sahada kesinlikle boşluk olmamalı. Takım savunmasını ilk olarak 3. bölgedeki oyuncular başlatacak. Bu nedenle ön bölgedeki oyuncuların daha fazla koşmaları ve mücadele etmeleri gerekecek” diye konuştuğu öğrenildi. (Skorer)