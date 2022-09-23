Başakşehir yenilgisi ve hemen ardından gelen İstanbulspor beraberliği, Valerien Ismael'ın koltuğunun erkenden sallanmasına neden oldu. Fenerbahçe ile oynanacak derbinin Fransız teknik adamın kaderini belirleyeceği yorumları yapıldı. Ancak AhmetNurÇebi devreye girdi. Başkan Çebi, önce sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan rapor aldı, ardından, "Sezonu hocamızla tamamlayacağız. Ismael'e güvenimiz tam" diyerek başta futbolcular olmak üzere herkese net bir mesaj verdi. Valerien Ismael ise tüm dedikodulara kulaklarını tıkadı, tamamen Fenerbahçe mücadelesine odaklandı.

Taktik çalışacaklar

46 yaşındaki teknik adam, ağırlıklı olarak taktik çalıştırmalar yaptıracak. Ismael, özel bir şirketin sağladığı veriler sayesinde idmanlarda yapay zekadan da faydalanıyor. Fransız hoca, Fenerbahçe karşısında birden fazla plan hazırlayarak çıkacak. Ismael, her antrenmanda takımıyla toplantılar yapıp, kendileri için 3 puandan başka seçeneğin olmadığını, 90 dakika boyunca akıllarında galibiyet olarak mücadele etmeleri gerektiğini öğrencilerine aşılayacak.

Derbiyi anlatacaklar

Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında Valerien Ismael'ın en büyük destekçileri, Josef,Necip, Ersin veCenk Tosun gibi derbi tecrübesi bulunan futbolcular olacak. Bu futbolcular, takım arkadaşlarına derbi sırasında Vodafone Park'ta bambaşka bir atmosfer olacağını gerginlik konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini anlatacak.

Orhan Yıldırım