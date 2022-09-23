Beşiktaş'ta Valerien Ismael derbiye yapay zekayla hazırlanıyor
Fenerbahçe mücadelesinin Valerien Ismael için son şans olduğu yorumları yapılsa da Ahmet Nur Çebi, "Sezonu hocamızla tamamlayacağız. Güvenimiz tam" mesajını tüm takıma verdi. Fransız teknik adamsa tamamen derbiye odaklandı, dev maçın hazırlıklarında yapay zekayı da devreye soktu.
Başakşehir yenilgisi ve hemen ardından gelen İstanbulspor beraberliği, Valerien Ismael'ın koltuğunun erkenden sallanmasına neden oldu. Fenerbahçe ile oynanacak derbinin Fransız teknik adamın kaderini belirleyeceği yorumları yapıldı. Ancak AhmetNurÇebi devreye girdi. Başkan Çebi, önce sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan rapor aldı, ardından, "Sezonu hocamızla tamamlayacağız. Ismael'e güvenimiz tam" diyerek başta futbolcular olmak üzere herkese net bir mesaj verdi. Valerien Ismael ise tüm dedikodulara kulaklarını tıkadı, tamamen Fenerbahçe mücadelesine odaklandı.
Taktik çalışacaklar
46 yaşındaki teknik adam, ağırlıklı olarak taktik çalıştırmalar yaptıracak. Ismael, özel bir şirketin sağladığı veriler sayesinde idmanlarda yapay zekadan da faydalanıyor. Fransız hoca, Fenerbahçe karşısında birden fazla plan hazırlayarak çıkacak. Ismael, her antrenmanda takımıyla toplantılar yapıp, kendileri için 3 puandan başka seçeneğin olmadığını, 90 dakika boyunca akıllarında galibiyet olarak mücadele etmeleri gerektiğini öğrencilerine aşılayacak.
Derbiyi anlatacaklar
Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında Valerien Ismael'ın en büyük destekçileri, Josef,Necip, Ersin veCenk Tosun gibi derbi tecrübesi bulunan futbolcular olacak. Bu futbolcular, takım arkadaşlarına derbi sırasında Vodafone Park'ta bambaşka bir atmosfer olacağını gerginlik konusunda dikkatli davranmaları gerektiğini anlatacak.
Orhan Yıldırım