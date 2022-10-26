Başakşehir maçı ile başlayan Ismael eleştirileri, son olarak Hatayspor maçının yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Dün akşam Ismael'le görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi görevine son verdi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Uzlaşma sağlandı

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi kapanıyor. Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı.

Yollar ayrıldı

Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliği yaşanacak. Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerin Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı. Açıklamanın yapılması bekleniyor.

Valerien Ismael'in Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk anları

Ödenecek tazminatta anlaşıldı

Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısın ödenecek. Yaklaşık 450 bin Euro alacak olan Ismael, sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı, resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.









En yakın aday Şenol Güneş

Valerien Ismael ile yollarını ayıracak Beşiktaş’ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak.

Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılar'da yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş.

Sözleşme detayları ortaya çıktı

NTV Spor'un haberine göre; 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

Ismael antrenmanda yok

Teknik Direktör Valerien Ismael ile yol ayrımında olan Beşiktaş'ın şu anda gerçekleştirdiği antrenmanını U-19 Teknik Sorumlusu olan Serdar Topraktepe yönetti. Beşiktaş’ta gündem teknik direktör değişikliği sıcaklığını korurken siyah beyazlı futbolcular Spor Toto Süper Lig 'in 12. haftasında oynanacak Ümraniyespor maçı hazırlıklarını U19 Takımı Antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası üç grup halinde oynanan dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

Tesislerden ayrıldı

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Valerien Ismael, bugün yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Ayrılık açıklaması yapılacak

Ayrıca U19 Antrenörleri Yunus Murat Ceylan Yunus Yücel ve A Takım Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan da yer alacak. Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael ayrılık kararının verildiği öğrenilirken yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Ismael 450 bin Euro alacak

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. Ismael'in sözleşme feshi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı ve Yaklaşık 450 bin Euro alacağı öğrenildi.



