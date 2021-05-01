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Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal geri döndü

Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezaları sona ermesinin ardından Hatayspor maçında kadroya geri döndü.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 21:31 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal geri döndü

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, bir maçlık aranın ardından Hatayspor maçında ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Valentin Rosier, Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Rosier, cezasının tamamlamasının ardından ilk 11'deki yerini tekrardan aldı.

Öte yandan yine cezalı olduğu sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alamayan Necip Uysal da, Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda kendine yer buldu. 


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