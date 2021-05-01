Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, bir maçlık aranın ardından Hatayspor maçında ilk 11'deki yerini aldı. Beşiktaş'ta Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Valentin Rosier, Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Rosier, cezasının tamamlamasının ardından ilk 11'deki yerini tekrardan aldı.

Öte yandan yine cezalı olduğu sebebiyle Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alamayan Necip Uysal da, Atakaş Hatayspor maçının kadrosunda kendine yer buldu.





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