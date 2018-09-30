Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün akşam Kayserispor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar’da hücum hattında görevi Vagner Love üstlendi. Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a transferi sonrasında hafta başında oynanan derbide forvette görevi Ryan Babel’e veren teknik direktör Şenol Güneş, dün akşamki Kayserispor mücadelesinde Vagner Love’ı görevlendirdi. Bu sezon ilk kez 11’de Süper Lig mücadelesinde sahne alan 34 yaşındaki futbolcu, verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Kayserispor karşısında 34. dakikada golünü atan Love, bu sezon ligde ilk skoruna imzasını da attı.

76. dakikada alkışlarla...

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda B36 Torshavn’la oynanan mücadelede golünü atan Vagner Love, Kayseri mücadelesi öncesinde ligdeki son golünü geçen sezon atmıştı. Brezilyalı futbolcu, 13 Mayıs’ta Kartal’ın Osmanlıspor’u 3-2’lik skorla geçtiği mücadelede rakip fileleri sarsmıştı. Love, Kayserispor karşısıda sahne alıp tam 139 gün sonra Spor Toto Süper Lig’de golle tanışmayı başardı. Maç boyunca etkili bir görüntü sergileyen Love, 76. dakikada yerini alkışlarla Jeremain Lens’e bıraktı.