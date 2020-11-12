Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın maçı
Milli ara sonrasındaki ilk maç olan Başakşehir karşısında genç kaleci Ersin Destanoğlu cezası nedeniyle görev yapamayacak. Bu nedenle kaleyi devralacak olan Utku Yuvakuran iyi bir performans sergileyerek Sergen Yalçın'ın gözüne girmek istiyor.
Kritik mücadelede, 19 yaşındaki file bekçisinin arkasında bekleyen Utku Yuvakuran’ın görev yapması bekleniyor. Şu ana kadar Beşiktaş’ta eldivenleri giydiği günden bu yana bekleneni veremeyen 23 yaşındaki kalecinin, Turuncu-Lacivertliler karşısında kendisini ispat etmek istiyor.