Kritik mücadelede, 19 yaşındaki file bekçisinin arkasında bekleyen Utku Yuvakuran’ın görev yapması bekleniyor. Şu ana kadar Beşiktaş’ta eldivenleri giydiği günden bu yana bekleneni veremeyen 23 yaşındaki kalecinin, Turuncu-Lacivertliler karşısında kendisini ispat etmek istiyor.