Beşiktaş’ta Umut Nayir hız kesmiyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Yolculuk bugün

Son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Umut Nayir, dünkü idmanın da dikkat çeken ismiydi. Tecrübeli futbolcu, çift kale maç çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı görüntüyle teknik direktör Abdullah Avcı’yı sevindirdi. Avcı’nın, Umut’u Braga karşısında ilk 11’de sahaya sürebileceği öğrenildi.

Beşiktaş kafilesi, bugün saat 11.30’da özel uçakla Porto’ya gidecek, ardından kara yolu ile Braga’ya geçecek. Siyah-Beyazlılar, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta saat 21.30’da yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, 21.00’de basın toplantısı düzenleyecek.