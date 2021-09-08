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Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Alex Teixeira sıkıntısı

Beşiktaş sezonun 4.haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni transferlerden Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacağı öğrenildi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 20:12 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Umut Meraş ve Alex Teixeira sıkıntısı

Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş , 2021-22 sezonuna üç maçta 7 puanla başladı. Sergen Yalçın'ın ekibi sezonun 4.haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan Gürler Akgün'ün paylaştığı bilgiye göre yeni transferlerden Umut Meraş ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Umut Meraş A Milli Takım kampında sakatlık yaşamış ve yerine Rıdvan Yılmaz dahil edilmişti. Alex Teixeira ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmıştı. Alex Teixeira’nın daha sonra çekilen MR'ında ise uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmişti.

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