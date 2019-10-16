Beşiktaş'ta Umut Meraş pişmanlığı!
Fransa karşısında oynadığı futbolla alkış topladığı gibi, mücadelenin gizli kahramanlarından biri olan Umut, sol bekte iyi işler yaparken 23 yaşındaki futbolcunun fizik olarak da hazır gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.
Transfer döneminde Beşiktaş’la anılmasına rağmen 1,3 milyon Euro karşılığında Le Havre’a giden Umut Meraş dev kulüplere iç çektirirken milli oyuncunu son görüntüsünün kadro mühendisliğini yapan tecrübeli teknik adamları bir kez daha düşünmeye sevk etti.
Geride bıraktığımız sezon Bursaspor’da 30 maça çıkan Umut Meraş 2 gol atmıştı. (Akşam)