Transfer döneminde Beşiktaş’la anılmasına rağmen 1,3 milyon Euro karşılığında Le Havre’a giden Umut Meraş dev kulüplere iç çektirirken milli oyuncunu son görüntüsünün kadro mühendisliğini yapan tecrübeli teknik adamları bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Geride bıraktığımız sezon Bursaspor’da 30 maça çıkan Umut Meraş 2 gol atmıştı. (Akşam)



