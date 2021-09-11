Beşiktaş’ta üçüncü yerli Can Bozdoğan

Siyah-Beyazlılar’da Salih Uçan’ın Karagümrük karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sebebiyle A Milli futbolcu, bu akşamki Yeni Malatya mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği 8+3 kuralı sebebiyle sahada üç yerli futbolcu görevlendirmesi gereken teknik direktör Sergen Yalçın’ın Salih’in yerine orta sahada şans vereceği isim konusunda kararını verdiği bildirildi. Çifte şampiyon hocanın, Ümraniyespor’la oynanan hazırlık maçında etkili bir görüntü ortaya koyan 20 yaşındaki yeni transfer Can Bozdoğan’ı ilk 11’de görevlendireceği 3 yerli isimden biri yapacağı kaydedildi.

Etkili fiziği...

Yalçın’ın, kalede Ersin Destanoğlu’na ve sol bekte de Rıdvan Yılmaz’a forma verip 3 yerli oyuncu zorunluluğunu karşılaması bekleniyor. Almanya temsilcisi Schalke’den transfer edilen Can, genç bir oyuncu olmasına rağmen kondisyon ve etkili fiziğini zekasıyla başarıyla birleştirmesiyle teknik ekibi Ümraniyespor karşılaşmasındaki formuyla memnun etmişti.