Kara Kartal’ın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla önceki akşam Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11’de görev yapmıştı. Hücum hattındaki eksiklerin çok olması sebebiyle Diaby’yle beraber forvet hattında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisiyle asıl görev yeri olan kanat hattına dönecek. Kevin N’Koudou’nun kart cezalısı olması sebebiyle 11’deki yerini koruyacak olan Boyd, takımına skor anlamında katkı sağlamaya çalışacak.