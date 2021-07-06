İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ’ın da bir bölümünü izlediği, sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, minik kale maç ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada üç takımla yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

Beşiktaş 'ta kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd da antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın (7 Temmuz) saat 10.30 ve 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.