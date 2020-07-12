Beşiktaş'ta Tyler Boyd, geleceğini kendisi belirliyor

Yükselen form grafiğiyle teknik ekibi memnun eden Tyler Boyd, hem takımına katkı sağlıyor hem de geleceğini şekillendiriyor...

12 Temmuz 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd, geleceğini kendisi belirliyor

Beşiktaş’ın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla hafta içinde çıktığı Kasımpaşa mücadelesinde attığı golle 3-2’lik galibiyetin mimarları arasında yer almıştı. Yükselen form grafiğiyle teknik ekibi memnun eden genç futbolcu, hem takımına katkı sağlıyor hem de geleceğini şekillendiriyor...

Yönetimin, sezon sonunda yola devam etmeyi planladığı isimler arasında yer alan Boyd’un, kalan haftalarda da istikrarını sürdürmesi halinde yeni dönemde de takımda olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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