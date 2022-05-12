Fenerbahçe derbisinde sezon sonunda takımda olmayacakları kesinleşen Cyle Larin ve Michy Batshuayi’yi birlikte sahaya sürse de bu ikiliden istediği geri dönüşü alamayan teknik direktör Valerien Ismael’in, 3-4-1-2 yerine 3-4-3’e döneceği ve rachid Ghezzal‘dan daha fazla skor yükünü sırtlanmasını istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, asistçi kimliğine ek olarak sık sık ceza alanı dışından rakip kaleyi yoklayacak. Ve duran toplarda vuruş önceliği, Cezayirli futbolcuda olacak.

30 yaşına kutlama

Ghezzal için dün Nevzat Demir Tesisleri’nde doğum günü etkinliği yapıldı. 9 Mayıs 1992 doğumlu olan yıldız futbolcuya, takım izninin dün bitmesi sonrasında gecikmeli olarak kutlama gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktörümüz Valerien Ismael, teknik ekibimiz ve futbolcularımız, yeni yaşında Rachid Ghezzal’a mutluluklar dilediler” ifadeleri kullanıldı..